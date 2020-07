Las autoridades del COE encabezaron este lunes una reunión los el área gastronómica para analizar la situación de los bares y restaurantes en la provincia, en el marco de un acentuado incremento de casos en la última semana.

Aunque no se habló en lo inmediato de la posibilidad de dar marcha atrás con la apertura de estos espacios, habilitados en Córdoba desde hace una semana y desde unos días más atrás en el interior, hay preocupación por algunos incumplimientos con los protocolos.

Es que, luego de la restricción dispuesta para la reuniones familiares y la reiteración de que está prohibido todo otro tipo de reunión recreativa o social, los ojos se han posicionado en los locales gastronómicos, donde se han visto incumplimientos asociados a la falta de distanciamiento, uso no generalizado de barbijos y hasta alguna aglomeración.

Incluso, al referirse a la situación epidemiológica en la provincia, el coordinador del COE Central, Juan Ledesma, fue contundente: “Podríamos dar marcha atrás con muchas actividades. Estamos evaluando, en virtud de la realidad epidemiológica, las últimas actividades que hemos flexibilizado”. Ledesma admitió que la situación de los bares y restaurantes también se analiza.

Desde el COE informaron a cba24n.com.ar que el encuentro, que encabezó el propio Ledesma, fue “una reunión de coordinación para mejorar los controles en bares y restaurantes y disminuir la incidencia de las irregularidades”. En este marco, confirmaron además que las autoridades sanitarias les pidieron a los gastronómicos un mayor control y el pleno cumplimiento de los protocolos.

Por el otro lado de los gastronómicos, participó encabezando el sector el presidente de la cámara gastronómica de Córdoba, Gabino Escribano, quien confirmó a cba24n.com.ar que la reunión fue “de urgencia” en el marco del incremento de casos de Covid-19.

“Nos pidieron que por favor respetemos a rajatabla los protocolos, que tratemos que la gente se comporte, lo entienda, nuestros socios también. Que cumplamos con todas las normas para no tener que llegar al extremo de volver atrás con la flexibilización”, dijo escribano.

Escribano opinó que el problema no está dentro de los locales gastronómicos, afirmando que se está cumpliendo con los protocolos, sino en el tránsito de los ciudadanos hacia esos espacios. “Vemos que en la calle, no dentro de los locales, el movimiento de gente puede llegar a ser un factor. Nos explicaba el COE que la gente tiene que tener la conciencia social para evitar los contagios”, destacó.

Finalmente, confirmó que las reuniones y encuentros en bares siguen vigentes, no solo de carácter familiar, con mesas de hasta 6 personas, con uso de barbijo y distanciamiento social garantizado. De todos modos, afirmó: “El COE nos pidió que no haya interacción entre las mesas y nos recomendaron también que no se hagan eventos ni grupos grandes de más de 6 personas, para que no haya mas interacción que la aconsejada”.