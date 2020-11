Falta la aprobación final. La firma que formalice la decisión. Pero estaría casi todo cerrado para una nueva edición del Festival de Cosquín desde el 23 de enero.

Durante toda la semana el rumor cobró fuerza. La programación estaba casi cerrada, se sabía que no habría pre Cosquín y que la Próspero Molina no agotaría localidades.

En diálogo con la Crónica de Mediodía, el intendente de la localidad Gabriel Musso confirmó que estaría todo listo para la aprobación.

Sobre el presupuesto que se maneja, teniendo en cuenta que no podrán habilitarse las casi 10 mil butacas, Musso aseguró que los artistas son conscientes de la situación y no duda en que llegarán a un acuerdo conveniente para todos, que no repercuta tan fuertemente en el costo de las entradas.

Esto significa una muy buena noticia para los coscoínos desde lo turístico. No sólo por el festival, sino por el circuito de peñas que mueve mucha gente y ayuda a las economías de la localidad.

