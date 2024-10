Desde el anuncio de que sería Dante Leguizamón quien cerraría el ciclo “Hablo de mi madre” de este año, se originó una expectativa singular.

Ocurre que el periodista del Multimedio SRT es reconocido por su personalidad alborotadora, sagaz y divertida y además, ha transformado a Vicky, su mamá, en un personaje más del programa “Otra vuelta de tuerca” de lunes a viernes de 13 a 16, en el que opina e interactúa.

Y es que María Victoria Ponza, el nombre real de Vicky es así, lo corrobora su hijo durante toda la entrevista, que, como es habitual se matiza con música que el minsmo entrevistado elige de acuerdo al grado de identificación que le provoque cada canción.

Vayamos al punto: "Mi mamá es docente de Matemática y Física Moderna. En Río Ceballos enseñó Matemática vinculada con las artes: letras, pintura, cine. En una primera etapa estuvo muy atareada con su trabajoy con nuestra crianza, tarea que realizó sola. Cuando mi hermana Andrea y yo éramos adolescentes y ella con más tiempo y espacio, asiste a un taller en Tanti y allí muestra ese sistema de enseñanza. Dos españoles participantes de ese taller la invitan a un encuentro de Matemática en Blumenau (Brasil) para que presente su método, luego por este motivo viaja a Canadá, a España, a Japón y posteriormente es seleccionada entre cien matemáticos del mundo para escribir el Documento del Milenio de la Federación de Matemáticos. En ese grupo, entre cinco latinoamericanos ella era la única argentina.

Esto quedó plasmado en algunos libros no académicos en los que ella ayuda a los docentes a aplicar este modo de enseñar las matemáticas.

Fueron dos etapas bien marcadas en su vida: la primera vivida en el pueblo y la segunda cuando trasciende a nivel internacional.

Mi mamá la cantaba

Mi vieja toca la guitarra muy bonito y tiene un hermosos vínculo con el instrumento, en la mitología de la familia creíamos que esta canción pertenecía a alguna etapa amorosa secreta, pero no, la canción solamente le gustaba y la cantaba para nosotros, se trata de “Para que el amor no muera entre los dos” por Manuela Bravo.

Me cuesta decir “tres”

Durante su travesía angustiante en el crucero a Malvinas en época de pandemia Dante reconoce haberse sostenido en la red que formaron distintas personas relevantes que ayudaron en esa circunstancia para proteger a Vicky en ese momento dramático de sus vidas.

Mi hermana Andrea, con quien tenemos un vínculo fuerte, fue mi “traductora” en mi época de tartadumez. Vicky construyó un vínculo entre nosotros tres, muy potente y también pesado. Por ese motivo estamos cuando nos necesitamos y guardamos una distancia necesaria el resto del tiempo, será por eso que me cuesta decir la palabra “tres”.

El espíritu de la cigarra

“Mi vieja gustó mucho de ser madre y siempre nos dijo que tratásemos de ser felices. A ella eso no le resultó fácil y a mí tampoco. La plata no es un fin para mí, si me falta, trabajo más para poder tener más tiempo libre. A mi madre no le gustó nunca la fábula de la hormiga y la cigarra, aunque ella fue una re hormiga defendió el espíritu de la cigarra”.

Abuela

Hace unos 21 años mi madre se dedicó a ser abuela y coincido en el criterio de Paula, mi ex mujer, quien sostiene que existe la categoría de “nietos que se crían con presencia de sus abuelos”. Hay un amor y un respeto especial en ese vínculo. Las niñas y niños que viven esta relación tienen mucha suerte. Yo no la tuve porque mi con mi abuela materna no había buena onda", dispara en uno de los momentos más desopilantes de la entrevista ya que saca de la galera esa excepción que confirma la regla de que las abuelas y abuelos son todos amorosos.

“Vicky es una abuela muy presente. Admiro mucho que haya podido trasladar a nuestros hijos, mejorado, todo lo que nos dio a nosotros. Es una gran virtud de mi madre”.

Atrapado por Carpenters

Nosotros teníamos un tocadiscos y recuerdo aquella etapa de sentarnos y escuchar esos discos, en especial los domingos a la mañana y uno de los que más me seducía era el de los hermanos Carpenters por eso elijo “Yesterday, one more time”.

Anécdotas y literatura:

"La Vicky está llena de anécdotas, dice Dante. “En una época escribí muchos relatos sobre nuestra vida: la de mi madre, mi hermana y yo”. En este momento de la charla relata la anécdota sobre pesebre navideño sin San José y lee textual un texto emotivo que habla de la llegada de los tres a Río Ceballos. Recomendamos escucharlos en el audio que adjuntamos a este artículo.

Una casita blanca..

"Mi vieja lo único que quería era tener una casita blanca para vvir con un huerto para cosechar, por éso elijo la canción Casinha branca por María Bethania que habla de algo parecido a eso. Pero la vida la llevó por caminos lejanos e inesperados. Por lo que siempre me interesó eso de vivir con intensidad lo que se presenta. Es más: se interesa con pasión por los que les gusta a mis hijos adolescentes.

Aguerrida

Tanto mi vieja como mi viejo tuvieron su parte combativa. Hoy mi mamá sigue siendo luchadora, lo demuestra en su día a día y siempre ha sido muy coherente.

“Esto es con huevos”

“A los vínculos hay que saber leerlos en su dimensión real. No ha sido fácil ser hijo de la Vicky, reconoce Dante. ”Es una mujer intensa. Hay cosas con las que no transa. En momentos difíciles míos me decía “Esto te va a pasar”, no romantizaba la situación, no me consolaba con un “Ya va a pasar.”

Y me planteó, “Esto es con huevos, lo vas a superar poniéndole onda a la vida". Esta enseñanza que es bueno recibir la he multiplicado y es bueno saberla: “Acá hay que poner pilas para vivir. Es decir, uno puede atravesar la vida como el capitán MacWhirr de la novela “Tifón” de Joseph Conrad: sin ser conciente de todo lo oscuro que nos rodea. Pero una vez que sos conciente de que este mundo tiene cosas de mierda tenés que reaccionar si no te lleva puesto”, afirma categórico.

Y continúa: "Me gusta esta frase de Calvino: “Lo importante es saber qué y quién en medio de un infierno no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio”, yo valoro éso de mi vieja ella nos dijo ; hay un infierno, vos no sos infierno, sé conciente, si vos no querés ser, yo te banco y te dejo espacio" y es saber que nos pasamos la vida superando cosas, que no llega un tiempo de calma y respuestas".

Superar y transformar

"La Vicky fue la primera que terminó la escuela primaria y los estudios posteriores en su familia y ella supo superar esa parte de su vida con tantas limitaciones transformándolo en algo positivo, sin resentimientos.

Mi madre siempre nos dijo que nos quería libres, que no resovería los problemas por nosotros, es decir: libres y responsables. Mi madre tiene un gran sentido del humor además, negro a veces, pero humor al fin. Elijo para el final:“Yo te quiero libre” por Silvio Rodríguez.

Gracias Dante por traernos a Vicky, nos encantó conocerla a través de tus palabras.

Escuchá la entrevista completa AQUÍ, realizada en “Susana y amigos” con Susana Curto, que se emite los sábados de 9 a 12 por Radio Universidad AM 580 y también se puede escuchar por esta página Cba24n.com.ar

