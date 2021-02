El reconocido ex pianista de La Mona Jiménez, Ulises Bueno, Damián Córdoba y Trulalá, fue detenido este sábado, tras un presunto caso de violencia de género.

Luego de las publicaciones realizadas a través de las redes sociales de su ex pareja, en el que se muestran signos de violencia en todo su cuerpo por las brutales palizas, y tras las correspondientes denuncias formales a las justicias, el cuartetero Martín Rosel cayó preso en las últimas horas.

"Hoy lo cuento, pero si él hubiese cumplido lo que me dijo muchas veces, yo solo sería un número más en la cifra de los femicidios", había adelantado su ex pareja en una foto publicada en sus redes sociales.

“Pensé que me podía matar realmente. Él siempre me decía que me podía matar, ese día me lo dijo: 'Yo tendría que tirarte del auto ya, pero no voy a ir en cana por vos'", relató la víctima a El Doce.

"Nunca me pidió perdón por nada, al otro día hacía como si nada, yo no podía decirle que me dolía nada porque me decía no llores hija de puta, estaba totalmente deshumanizada, él hacía lo que quería conmigo y me obligaba a mantener la imagen", relató.

Por otra parte, aseguró que el pianista siempre buscó mantener las apariencias para el entorno, ya que le hacía tapar las marcas con maquillaje y poner una foto con él en su perfil de WhatsApp, mostrándose en redes sociales como "la pareja perfecta".