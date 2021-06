Con el ánimo de expandir la conversación sobre el cine independiente y compartir el amor por el séptimo arte, la plataforma global de streaming, productora y distribuidora de películas, MUBI, en coproducción con la casa productora La Corriente del Golfo Podcast, presentan MUBI Podcast: Encuentros.



Este proyecto contará con un reparto de figuras estelares que representan lo mejor del talento latinoamericano. Además, MUBI recientemente lanzó una producción en inglés llamada MUBI Podcast, presentado por Rico Gagliano (The Wall Street Journal, The Dinner Party Download), como parte de una iniciativa global de la plataforma para hacer más accesible el cine independiente.



Se lanza el 23 de junio, y será una primera temporada de 6 episodios semanales en donde voces destacadas del cine y la cultura en Latinoamérica se reúnen para hablar sobre sus propios métodos y procesos para abordar el oficio, contar experiencias personales e íntimas y reflexionar sobre películas y cineastas que han influenciado o inspirado su trabajo.



Gael García Bernal (México), actor, productor y director, y Carolina Sanín (Colombia), escritora y docente, protagonizan el primer episodio titulado “El Ritual de las Máscaras”, donde conversan sobre sus experiencias en común, la actuación, la amistad y la relación del cine con la vida.



Durante esta primera temporada, la audiencia podrá disfrutar de episodios de una hora de duración, con conversaciones informales y profundas entre colegas, en un espacio de total libertad.



“Ha sido un placer charlar con una de las personas más lúcidas de Latinoamérica acerca de cosas que aparentemente no tienen importancia. Sólo así podemos hablar de lo que verdaderamente importa”, comentó Gael García Bernal acerca de su participación en el podcast.



Desde Argentina hasta Chile, Colombia y México, las otras voces que se suman a esta primera temporada incluyen algunos de los talentos más destacados y diversos de la industria Latinoamericana, tales como: Mercedes Morán (actriz, Argentina), Lázaro Gabino Rodríguez (actor y poeta, México), Paulina García (actriz y directora, Chile), Benjamín Naishtat (director, Argentina), Alfredo Castro (actor, Chile), Romina Paula (actriz, Argentina), Camila José Donoso (directora, Chile), Matías Piñeiro (director, Argentina), Albertina Carri (directora, Argentina) y Nicolás Pereda (director, México).



MUBI Podcast: Encuentros presentará un nuevo episodio cada miércoles a partir del 23 de junio, y estará disponible en todas las plataformas de podcasts, como Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. También podrá escucharse en lacorrientedelgolfo.net, en donde estará acompañado por una serie de materiales complementarios.