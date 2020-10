El reguetón es un género musical que lleva más de 12 años liderando la escena latina. Con algunas variaciones como el trap y la música urbana, el contenido de sus letras, más allá de sus ritmos y melodías, son con frecuencia repetidas de memoria por público de generaciones variadas.

Wisin, uno de sus representantes más icónicos, pidió disculpas por el contenido sexista y machista de sus primeras canciones. La cosificación de la mujer ha sido una constante en este género desde sus inicios -como también lo es en la cumbia porteña- y con la madurez artística llegó el análisis y el pedido de perdón: "Al principio del boom del reguetón por inmadurez (se hablaba así de la mujer), nuestras letras no eran dirigidas a engrandecer a la mujeres en muchos aspectos. De los errores uno aprende; descubrimos que el verdadero poder lo tienen las chicas, qué bueno porque lo entendimos a tiempo; hoy Natti Natasha, Becky G, Karol G y Jennifer López representan lo que pueden llegar a ser millones de mujeres", dijo en una entrevista.

El boricua de 41 años, dice que la paternidad lo ayudó a cambiar su perspectiva y que realmente está preocupado por la cantidad de femicidios que afectan a Latinoamérica y en especial en Puerto Rico, país que durante el primer trimestre del año registraron más de 1.385, 85% de ellos a manos de sus parejas o ex.

“La justicia en Puerto Rico debe ser más estricta con este tipo de casos, no puedo entender cómo hoy no se ha erradicado”, afirmó. Un paso más en sus declaraciones, el artista profundizó: "Hay cosas que debemos atacar de frente, no podemos permitir que a una niña la secuestren o desaparezcan y hasta dos días después comience la búsqueda porque le estás dando 48 horas a gente que no tiene escrúpulos para hacer lo que quieran con ellas. No hay que permitirlo".

Más allá de sus palabras, Wisin se muestra interesado en cambiar la perspectiva en la que se trata el tema, especialmente en América Latina. Es por eso que se unió al director Jessy Terrero para producir Bravas, una serie de YouTube Originals producida por la música Natti Natasha. La trama está ambientada en Puerto Rico y gira alrededor de tres jóvenes mujeres que desean triunfar en la industria de la música mientras se enfrentan a la presión social e intentan posicionarse en un mundo dominado, en su mayoría, por la figura masculina.

“Las mujeres hoy día tienen un poder enorme no solo en la música sino en cualquier ámbito de la sociedad. Es una trama basada en chicas que desean dedicarse a la música. El mensaje es que sepan que sí se puede y no hay limitantes. Me gusta estar en esto porque siento que estoy aportando a algo que puede ayudar”, cerró.

Un buen ejemplo de una figura muy influyente en la música que demuestra que los tiempos de cambio y empoderamiento de la mujer llegan a todos los rincones.