Las autoridades armenias entregaron este miércoles a Azerbaiyán siete localidades que forman parte de la región de Nagorno Karabaj de acuedo a lo pactado en el alto el fuego firmado el 9 de noviembre.

Las localidades de Nor Maragha, Nor Aygestan, Nor Seisulan, Nor Karmiravan, Nor Haikayuir, Hovtashen y Nor Jraberd, que forman parte de la región de Martakert, en Nagorno Karabaj, fueron entregadas a las autoridades azeríes.

Las autoridades de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj confirmaron que la entrega de estas siete localidades se realizó "en cumplimiento de la declaración trilateral" firmada el 9 de noviembre por el primer ministro armenio, Nikol Pashinian, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin.

El acuerdo de alto el fuego en Nagorno Karabaj establece un calendario para la devolución a Azerbaiyán de una serie de territorios que permanecen bajo control armenio desde el final de la última guerra, en 1994.

Las autoridades de Nagorno Karabaj aseguran que se desplazaron "las propiedades de más de 2.000 residentes" de las siete localidades cedidas a Azerbaiyán y que a los afectados se les facilitaron "lugares temporales de residencia y otros medios", informó la agencia de noticias DPA.

Partídos políticos opositores en Armenia repudiaron el acuerdo ya que lo consideran una "capitulación" ante Azerbaiyán.