Aunque los pagos por medios digitales toman fuerza, en un conjunto de 10 países de América Latina (incluida Argentina) todavía el efectivo es un medio de pago importante.

En el reporte, titulado “Ecosistemas de Pagos Digitales en América Latina y el Caribe”, se analizaron datos de Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica y República Dominicana.

Uno de los puntos destacados del reporte es la valoración de cuánto se utiliza el efectivo como medio de pago, calculándolo como fracción del PBI.

Sobre esa base de cálculo, Bolivia, es el país de Latinoamérica en donde más circulación de efectivo hay, su 25,3% representa una diferencia muy grade respecto al segundo, Ecuador, dónde se utiliza 16,3%.

En el otro extremo Brasil y Costa Rica son los países en dónde menos efectivo se utiliza para realizar transacciones. Argentina figura sexto en este ranking pero destaca por valores que están por debajo del 5%, junto con Chile y República Dominicana.



“La irrupción de nuevas propuestas y agentes y la acción decidida de las autoridades financieras (bancos centrales, superintendencias y comisiones de bancos) y administraciones públicas han facilitado que la población digitalice sus pagos, pero todavía persiste el reto de la universalización”, dice el estudio.

Evolución

“El envío y recepción de pagos digitales en la región tuvo un crecimiento significativo pospandemia y pasó de un 47% en 2014 a un 70% en 2021, por encima del promedio mundial registrado en países emergentes en los que pasó del 35% al 57%”, señala el documento.

Los países de la región presentan niveles diferentes de desarrollo de sus sistemas de pagos, en la medida en la que algunos han progresado mediante una modernización integral, mientras que otros mercados muestran avances en iniciativas puntuales destacables.

Se estima que en la región cerca de un 27% de las personas de 15 años o más están excluidas de los servicios financieros formales, frente al 3% en los países de altos ingresos.

Otro aspecto interesante que considera el estudio es el de la penetración de los pagos digitales y el análisis de las personas que quisieran hacer uso de estas opciones pero no acceden a ellas.

El país en donde la población adulta realiza más pagos digitales en Latinoamérica y el Caribe es Chile, con un 70% de penetración. No obstante, un 4% de esa población querría hacer pagos digitales y no puede.

Le sigue Brasil, en donde un 61% de los adultos ya utiliza los pagos digitales y además un 6% quisiera hacerlos, pero tiene barreras para acceder a ellos.

En Argentina, un 52% de la población adulta realiza pagos digitales y un 4% querría hacerlos y no puede. Y en México, un 32% de los adultos efectúa pagos digitales y un 19% le gustaría poder hacerlos.

En la otra cara, en Latinoamérica hay casos como el de Bolivia, en donde solo el 22% de la población adulta que realiza pagos digitales, mientras que en Ecuador ese porcentaje es del 29%, en Colombia del 30%, en Perú del 32% y en República Dominicana del 37%.