Por cinco votos contra dos, el Tribunal Superior Electoral de la República Federal de Brasil inhabilitó políticamente al expresidente Jair Bolsonaro (68 años) para los próximos ocho años. Fue encontrado culpable de abuso de poder durante la campaña electoral de 2021, al intentar deslegitimar el proceso con distinta estrategias y embates.

El jurado se pronunció este viernes sobre la reunión que Bolsonaro extendió a embajadores de distintos países, que finalmente tuvo lugar en la residencia oficial de la Presidencia, el 18 de julio de 2022. Con el dictamen del TSE, el expresidente queda fuera de carrera para las próximas dos elecciones presidenciales.

El proceso formal comenzó el jueves, con la votación de cuatro (de siete) de los magistrados. Este viernes la votación fue completada: cinco votos contra dos. La votación fue realizada en Brasilia, con Bolsonaro ausente. Miles de personas pudieron ver el desarrollo en vivo a través de YouTube.

“Aquí en Minas me dieron una puñalada en el estómago (durante la campaña de 2018) y hoy me dieron una puñalada en la espalda por presunto abuso de poder político. Me sacaron de la Presidencia y ahora me han juzgado por mi obra completa” Bolsonaro

Se espera alguna respuesta jurídica de parte de Bolsonaro, quien se declaró inocente de los cargos y dijo que tiene intenciones de seguir en política. Es muy probable que apele la decisión, aunque en Brasilia estiman que la posibilidad de que sea revertida en instancias superiores es prácticamente nula.

El líder de derecha afronta otros 16 casos en la Justicia. La condena de este viernes es también por uso indebido de los medios, teniendo en cuenta que en su momento la reunión con los embajadores fue retransmitida por la televisión pública.

Además, Bolsonaro es investigado por alentar el ataque más grave sufrido por la democracia, cuando miles de fanáticos asaltaron las instituciones políticas, ante la indiferencia de militares y policías, el 8 de enero último, replicando de alguna manera el asalto al Capitolio por parte de los seguidores del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Es importante crear un precedente en el TSE para combatir la propagación del odio y las falsedades contra el proceso electoral” Alexandre de Moraes, presidente del TSE

Ahora el actual presidente Lula pierde a su máximo oponente y posiblemente el escenario político-electoral se muestre menos polarizado. Tarsicio de Freitas, gobernador de Sao Paulo, exministro de Bolsonaro, despega como uno de los referentes de la oposición.

La condena se da seis meses después de dejar el Planalto y perder la inmunidad. Bolsonaro también concluyó su carrera militar en las tribunales: fue juzgado por conspirar para hacer estallar bombas en puntos estratégicos de Río de Janeiro durante 1987, en protesta por los bajos salarios de las tropas. Desde esos tiempos no ha dejado de estar dentro del Congreso, la política y los presupuestos.

