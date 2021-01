La asunción del demócrata Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos se produjo este miércoles en compañía de Kamala Harris como vicepresidenta dejando definitivamente cerrada la era Trump.

El mandatario saliente decidió no participar del acto y dejó Washington por la mañana con rumbo a Florida.

Apenas se instale en la Casa Blanca, Biden firmará 17 decretos para revertir políticas de su antecesor marcando una notable polarización entre demócratas y republicanos.

En el mediodía de este Miércoles se concreto el acto de investidura de Joe Biden se emitió un programa virtual, dirigido por la actriz y presentadora afroamericana Keke Palmer y con un mensaje de Jill Biden, la esposa del presidente electo, quien es maestra, dirigido a niños y jóvenes, acerca de la historia de la Presidencia de EE.UU. marcó el comienzo de la ceremonia en la que asumirá Biden.

Luego el expresidente Barack Obama saludó al futuro mandatario, con quien compartió su gestión durante ocho años. "Felicitaciones a mi amigo, presidente Joe Biden. Este es tu tiempo", escribió en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía en la que se los ve de espaldas, abrazados.

"Esta ceremonia es la culminación de 244 años de democracia (...) Quizás estamos muy acostumbrados a este ritual (de paso de mando) para realmente apreciar el privilegio de este momento. Hace 2 semanas, cuando una turba profanó este templo de la democracia nos hizo despertar acerca de nuestras responsabilidades como estadounidenses", dijo la senadora demócrata Amy Klobuchar, que le dio la bienvenida.

A las 13.16 dio comienzo la ceremonia y luego de un breve recibimiento de la orquesta, Joe Biden ingresó con un fuerte aplauso en el recinto donde se realizará el paso de mando presidencial.

Luego, Jeniffer López ofreció una interpretación musical y Lady Gaga interpretó el himno nacional de Estados Unidos para luego dar paso al juramento a la bandera.

A las 13:41 Kamala Harris asumió como la primera vicepresidenta mujer de Estados Unidos. "Fielmente desempeñaré los deberes del cargo que estoy asumiendo en este momento con la ayuda de Dios", dijo Harris. Juró ante la jueza Sonia Sotomayor, la primera magistrada hispana del Tribunal Supremo sobre dos biblias: una que perteneció a una amiga de su familia, y otra que fue de Thurgood Marshall, el primer magistrado afroamericano del Supremo.

"Yo, Joe Biden, juro que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos y hasta el límite de mi capacidad preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos. Que Dios me ayude", dijo el nuevo presidente.

La ceremonia se inició a las 13:49, cuando el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, tomó el juramento constitucional a Joe Biden, que colocó su mano sobre una edición de 1893 de la Biblia, sostenida por su esposa.

Tras jurar, el sucesor de Donald Trump dió su discurso en la explanada del Capitolio, en el que destaca el difícil momento que atraviesa Estados Unidos.

En el inicio de su alocución a las 13:53, Joe Biden y en lo que para muchos el de hoy es un día de esperanza, el electo mandatario norteamericano lo remarcó al expresar que "Este es el día de EE.UU.; este es el día de la democracia, el día de historia y esperanza, de renovación y decisión. Estados Unidos ha sido probado y ha enfrentado este desafío. Hoy no celebramos el triunfo de un candidato sino de una causa: la causa de una democracia. La voluntad del pueblo se ha escuchado. Hemos aprendido una vez más que la democracia es valiosa, es frágil. Y en este momento, amigos, la democracia ha prevalecido."

Minutos después de las dos de la tarde, Biden también señaló que “Hay que defender la verdad para derrotar a las mentiras”, afirmó Biden, quien dijo entender que muchos estadounidenses “ven el futuro con temor” y “se preocupan por sus empleos”. “Ven en las noches al cielo y se preguntan ¿podré mantener la hipoteca, podré pagar el seguro? Lo entiendo. Pero la respuesta no es convertirse en facciones que generan desconfianza (...) Tenemos que terminar esta forma de guerra civil que pone a demócratas contra republicanos. Podemos hacer esto abriendo nuestras almas, mostrando tolerancia y humildad, poniéndonos en los zapatos de la otra persona.”

En el marco de su llamado a la unidad, Biden admitió que muchos pueden estar en desacuerdo con sus políticas y sostuvo que el disenso es parte de la democracia. “Pero escuchen: la discrepancia nunca debe llegar a la desunión”, aclaró y prometió que será “un presidente para todos los estadounidenses”. “Y les prometo, voy a luchar tanto por los que me respaldaron como por los que no me apoyaron”, agregó en ese sentido.

Como se había anticipado, Biden destacó la necesidad de trabajar por la unidad y superar así la fragmentación a la que llevó adelante el gobierno de Trump.

"La historia, la suerte, la razón, nos muestran el camino hacia la unidad. Nos podemos ver no como adversarios sino como vecinos, nos podemos tratar como vecinos. Podemos dejar de gritarnos, porque sin unidad no hay paz, solo amargura. Y no hay avance, solo un cansancio que nos agota. Este es nuestro momento histórico de crisis, de problemas y de unidad. Y la unidad es la manera de salir adelante", enfatizó.