“Una vacuna contra la decadencia” es el título del libro que escribieron conjuntamente los economistas Osvaldo Giordano, Carlos Seggiaro y Jorge Colina, en el cual proponen un debate que consideran necesario, pero olvidado: el rol del Estado en la Argentina, cómo ordenarlo y qué cambiar para lograr su eficiencia.

De los tres autores, estuvieron presentes en una nueva emisión de Voz y Voto, Osvaldo Giordano y Carlos Seggiaro. Ambos coincidieron en que “la decadencia del país” es producto de las políticas de Estado que se han aplicado por más de sesenta años, que nadie revisa ni objeta. “Si no las explicitamos, no las cuestionamos y no buscamos una alternativa, vamos a seguir equivocándonos y por tanto, todos enojados. Estamos cada vez peor”, sostuvo el ministro de Economía de la Provincia.

En ese sentido, para su compañero el libro es “políticamente incorrecto”, porque al discutir el funcionamiento del Estado, “se abordan temas de lo que no se hablan”, como la estabilidad de los empleados públicos o el sistema previsional.

“Proponemos repensar la organización del Estado para que sea financieramente más sostenible y más eficiente. No es cuestión de tamaño, sino que funcione mejor”, adelantó Giordano sobre el trabajo que presentarán el jueves en la Facultad de Ciencias Económicas.

El ministro se explayó en la idea: “Buscamos darle racionalidad al debate y que no tomemos el camino equivocado por sacarnos la bronca por tener un país con potencialidades pero una realidad tan triste y desesperante. No está escrito ni desde la derecha ni desde la izquierda, sino desde la convicción de que necesitamos un Estado que funcione mejor. Después discutiremos qué plan, si más énfasis en el mercado o en el Estado”.

“Un Estado eficiente es transversal a las ideologías”, agregó Seggiaro. Por otra parte, agregó: “Muchos creen que la corrupción es el problema central de Argentina, sin embargo no lo es. Aunque tuviéramos un gobierno transparente los problemas persistirían”.