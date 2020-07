Alberto Fernández adelantó esta semana presentará al Congreso el proyecto de Reforma Judicial y que en la brevedad se tratará el aporte extraordinario a la riqueza.

En una extensa entrevista para Página 12, el mandatario brindó algunas precisiones sobre la política actual, la pandemia y cómo el Gobierno Nacional tiene planeado reactivar la economía.

Críticas

Fernández fue ampliamente criticado por varios aliados políticos, como Hebe de Bonafini, tras haber convocado a representantes de los poderes económicos en el acto del Día de la Independencia el 9 de julio.

"Ud. sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon al país", había dicho la representante de Madres de Plaza de Mayo en una carta abierta dirigida al Presidente.

El presidente reflexionó y dijo: "Podríamos haberla hecho un poco más amplia. Me arrepentí de no haberlo convocado a Hugo Yasky, que representa otra central obrera. Podríamos haber convocado alguien de los movimientos sociales. Pero también sé quiénes me votaron a mí y sé qué intereses represento y sé qué país quiero. Todo este tiempo dije que tenemos que construir una sociedad más igualitaria y más equilibrada y que la pandemia solo dejó al descubierto las miserias de nuestra sociedad, miserias de tal magnitud que de repente aparecieron nueve millones de argentinos a los que el Estado no registraba".

Y agregó: "El que se enoja con mi diálogo que se desenoje solo porque no voy a dejar de dialogar. Por qué es lo que es lo que siempre creí en política. En política se conduce dialogando".

La muerte de Fabián Gutiérrez

Sobre la muerte de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Fernández y arrepentido en la causa Cuadernos, el Presidente criticó la carta de Juntos por el Cambio que sugería una conexión entre el asesinato y el Gobierno Nacional.

El Presidente consideró "canallesco" sembrar dudas sobre el asesinato de Gutiérrez

"Ese comunicado fue tremendo. Insinuaba que el asesinato de una persona era producto del interés judicial de mi vicepresidenta y que yo era su encubridor. Un delirio, un disparate insoportable para la convivencia democrática. Yo estoy dispuesto a renovar la confianza pero hay cosas que pasan el límite. Fue inadmisible", afirmó.

Poner la Argentina de pie

En la entrevista, el mandatario adelantó cómo será el plan para reactivar la economía. "Son un montón de medidas. La idea es dividir el país en seis regiones: AMBA y las cinco que ya existen, Centro, NOA, NEA, Cuyo y Patagonia y hacer planes específicos para potenciar las fortalezas de cada región. La pandemia nos da la oportunidad de ir hacia un lugar de construcción distinto. Hay un plan general y un plan específico. Va a ser necesario hablarlo con los gobernadores de cada región", expresó.

"Hasta acá tenemos casi 60 medidas que tienden a volver a poner en marcha la economía dando incentivos", agregó.

Gran parte de las medidas están vinculadas a la obra pública y la construcción de viviendas.

Sobre la deuda externa, comentó: "La oferta de ellos fue no pagar nada durante cuatro años y después pagar lo que la Argentina no iba a poder pagar, pero no tengo ningún interés en dejarle el problema a otro. Lo que intento es que la Argentina resuelva su problema. Hemos actuado de buena fe. Hemos seguido los criterios financieros internacionales. Hemos hecho una propuesta auditada por el Fondo Monetario. Los hemos escuchado. Y nos hemos extendido hasta este límite. Esta es la última oferta que hace la Argentina, no va a haber otra".