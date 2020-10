Después de la reaparición pública de Mauricio Macri, el presidente Alberto Fernández salió a responderle a su antecesor. Primero para aclarar que "no miento" pero también para cuestionar su postura anticuarentena.

"No mentir me suele traer demasiados problemas. Pero el que miente es él. Reaseguro y sostengo lo que me dijo en esa charla y que hoy niega: 'Que se mueran los que se tengan que morir, porque era inevitable'. Siempre tuvo esta posición", detalló.

El mandatario retomó, a su vez, la frase de Macri respecto a que "nadie sabe para qué sirve la cuarentena", y le apuntó en primera persona.

Entrevistado por C5N, remarcó que "si vos no sabés para qué sirvió la cuarentena, te cuento". Y narró: "Sirvió para que Argentina se ponga en orden después del desastre en el que la dejaste".

A la hora de su argumentación, dijo que "la cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido" y "crear un Ministerio de Salud que vos cerraste".

Prosiguió remarcando que en este tiempo "pudimos poner en pie un Ministerio de Ciencia y Tecnología que vos terminaste", además de "poner en marcha una serie de hospitales que estaban construidos en el 2015 y que por decisión de tu gobernadora de Buenos Aires (por María Eugenia Vidal), nunca se inauguraron" y "poner en marcha sesenta hospitales".

Tajante, adujo: "Por si no lo sabés, Macri, multiplicamos en 2,5% las camas de terapia intensiva. En tu gestión, todo esto no existía. De verdad me impacta escucharlo hablar con tanta impunidad".