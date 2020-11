Beatriz Biolatto: "El diálogo de parte nuestra no está cortado, pero no fuimos convocados"

El Suoem volvió a movilizarse este lunes en la ciudad de Córdoba en el marco del plan de lucha que impulsa para reclamar un aumento salarial.

La escalada de tensión entre los trabajadores y el intendente Martín Llaryora forma parte del trasfondo de la disputa. La reducción horaria, la no renovación de contratos y la exoneración de un operario de Espacios Verdes que fue fotografiado cuando disparaba un mortero en una marcha, son algunas de las aristas del conflicto.

El Suoem marchó por las calles de Córdoba

"El diálogo de parte nuestra no está cortado, pero no hemos sido convocados para participar de ninguna reunión", expresó la secretaria general Beatriz Biolatto. Además aseguró que la propuesta del Palacio 6 de Julio, conformada por dos sumas no remunerativas, deja en el "desamparo a los jubilados".