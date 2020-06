“Los universitarios de Córdoba son el 10% de la ciudad. Osea, movilizar decenas de miles de personas a un radio muy pequeño en espacios reducidos no es la mejor idea en este momento. Cuando todavía no hemos llegado al invierno y seguimos con muchas incertidumbres”.

Con una clara prudencia sobre el escenario que viene y advirtiendo que por medio virtual sigue la actividad académica en la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Hugo Juri, se manifestó sobre la continuidad de la cuarentena en el país.

En ese marco, Juri cuestionó a quienes critican la decisión del Gobierno Nacional de mantener medidas de aislamiento social y, en ese marco, al documento que sostiene que en el país se vive una “infectadura”.

“Me parece patético ese título de infectadura. Primero porque es una falta de respeto a la gente que ha vivido las dictaduras. En segundo lugar, porque es una falta de respeto al personal de la salud que está trabajando voluntariamente para dar sus puntos de vista”. “También es una falta de respeto a la ciudadanía”, advirtió.

El rector llamó a escuchar a los profesionales que desde la ciencia y el conocimiento aconsejan el camino a seguir y, de esta manera, evitar la multiplicidad de opiniones que puede haber al respecto. “Sus puntos de vista no son sacados de la galera, como ocurre con mucha gente que no tiene nada de conocimiento y habla”. “Acá no hay que jugar a la política y a la grieta en este momento”, manifestó..

Describió a la pandemia como “una situación de dificultad” que vive el mundo entero, al detallar las diversas complicaciones por las que pasan incluso otros países y las medidas de restricción que se toman en numerosos territorios.

Juri dijo que en el marco de una pandemia “no hay otra manera que aprender que hacerlo sobre la marcha y hay infinidades de decisiones que uno tiene que tomar”. “Es una excepcionalidad de una vez por siglo y en todos los países”. “Esto es prueba y error”, sentenció.

En otro orden, admitió que “esto sí seguramente trae otras crisis, las crisis económicas, la crisis social, la crisis psicológica, pero es lo que nos ha tocado”, admitió, al destacar que las autoridades gubernamentales deben seguir los consejos de los profesionales.

Finalmente, sobre la actividad académica, reconoció que no es un camino muy difícil el de la virtualidad, aunque dijo que las clases siguen. Ahora, el desafío es "hacer la preparación para nueva normalidad", expresó, al confirmar que ya se planifican las modificaciones en organigramas, instalaciones y edificios para el futuro retorno a las aulas.