El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof calificó de "mentirosa" a Beatriz Sarlo después que la intelectual declarara en sede judicial que la mujer del mandatario, Soledad Quereilhac, le ofreció una vacuna "por debajo de la mesa".

“Es mentira, es un ataque absolutamente canalla contra mi familia y mi esposa. Nadie le ofreció nada a nadie por abajo de la mesa, mi esposa no ofrece vacunas, no se vacunó, ni mi mamá, ni mi suegra, ni nadie de mi familia, salvo yo”, afirmó el mandatario en diálogo con el canal Todo Noticias.

Beatriz Sarlo dijo que la esposa de Kicillof le ofreció vacunarse

Sarlo fue convocada este miércoles por la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano en el marco de la investigación por la vacunación vip que le costó el cargo al exministro de Salud Ginés González García.

El llamado en calidad de testigo fue a raíz de una entrevista en Todos Noticias dónde Sarlo aseguró que le había ofrecido una vacuna "por debajo de la mesa". "Prefiero morirme ahogada de covid", afirmó en ese entonces la escritora.

En su declaración ante Capuchetti Sarlo dijo que el ofrecimiento se lo hizo Quereilhac, quién fue su alumna en la facultad, a través del editor de Siglo XXI, Carlos Díaz.

“Yo no tendría problemas en ponerme la vacuna, pero no quería que se transforme en un toma y daca, por vacunar a una persona conocida. Estaba esperando que me tocara, de acuerdo a mi edad y mi lugar de residencia”, dijo la intelectual en Comodoro Py.

Tras la publicación de la declaración, Kicillof dijo que la intención de la Gobernación era realizar una campaña de vacunación con referentes de la oposición.

“Habían tratado de politizar la vacuna, entonces dije que iba a destinar 100 vacunas para que vean que no es venenosa, y ahí empezamos a tantear de muchas formas a ver quién quería participar de la campaña. Algo más arriba de la mesa no se me ocurre. La idea era que se vacunaran, se sacaran una foto y terminar con ese trabajo de desprestigio contra la vacuna”, aseguró el economista.

Kicillof dijo que la campaña no se concretó debido a que no llegaron la cantidad de dosis previstas y que al poco tiempo la revista The Lancet publicó que la efectividad de la Sputnik V era del 91%.