A once años de la desaparición de María del Carmen Cash, un caso que marcó un "hito" en materia de políticas públicas para la búsqueda de personas, su familia pidió "cambios concretos" en la Justicia argentina para dar mejores respuestas ante estas situaciones o el extravío de personas y aseguró que siguen esperando que "aparezca algo concreto para poder investigar".



La diseñadora de ropa nacida en Buenos Aires desapareció el 8 julio de 2011 en la provincia de Salta, cuando tenía 29 años, y desde entonces su caso estuvo envuelto en una nebulosa sin pistas contundentes.



"Sin hablar en particular de la fiscalía (que interviene en la causa), sino a nivel general, la justicia argentina deja muchísimo que desear y necesita cambio concretos", expresó a Télam Máximo Cash, el hermano de María, quien lamentó que "a once años, seguimos esperando que aparezca algo concreto para poder investigar".



Máximo aseguró que a partir de lo que ocurrió con su hermana se vio "que había un agujero en la búsqueda de personas a nivel nacional", lo que motivó la creación, ese mismo año, del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), dependiente del Ministerio de Seguridad.



"Ahora, a diferencia de cuando María desapareció, hay organismos que están más centralizados en la búsqueda de personas", expresó Máximo, para quien sin embargo aún existe una "falencia muy grande" en esta materia.



En ese marco, instó a avanzar en cambios concretos en la justicia y apuntó contra "las grandes organizaciones que están ligadas a la política, los grandes empresarios y la policía, el círculo perfecto para la trata de personas", una de las hipótesis que se sostuvo desde un inicio en el caso de María Cash.



A pesar de que las esperanzas de saber de ella decrecen a más de una década de la última vez que se la vio, su familia "no bajó nunca los brazos".



A sus esfuerzos se suman los coordinados por la Fiscalía Federal N° 2 de Salta a cargo de la búsqueda e investigación, cuyo titular es Eduardo Villalba, y la cooperación de la cartera de Seguridad nacional con la intervención especializada del Sifebu.



Fuentes de la cartera de seguridad aseguraron que el Ministerio "ha decidido redoblar sus esfuerzos y volver a poner a disposición la totalidad de sus recursos técnicos en la búsqueda de María", cuya desaparición consideraron "un hito para el desarrollo de una política pública para la búsqueda de personas desaparecidas a nivel federal".



Desde entonces, señalaron, se trabajó "crecientemente" en el desarrollo de "una herramienta capaz de abordar la problemática de la desaparición de personas y de la identificación de personas halladas con identidad desconocida (NN) de manera integral, con normativas y procedimientos acordes".



"En la actualidad, el Ministerio le ha dado un nuevo impulso a la política pública de búsqueda e identificación de personas, con el convencimiento de que es preciso potenciar la articulación con las autoridades judiciales, con los diferentes organismos gubernamentales y con las entidades de la sociedad civil vinculadas con la temática", indicaron.



A lo largo de los últimos años, la cartera de Seguridad dispuso la intervención especializada del Sifebu y la realización de diversas medidas de búsqueda en terreno en este caso.



También la recepción y el tratamiento de denuncias en la Línea 134, el ofrecimiento de una recompensa de $1.000.000 por el Programa Buscar, y en 2020 presentaron un retrato de cómo se vería María en la actualidad.



En julio de 2021, el Sifebu coordinó una "Mesa interinstitucional" para su búsqueda, encabezada por el fiscal Villalba y conformada por los familiares y la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (Uniprojud) en Salta de la Gendarmería, entre otras autoridades e investigadores.



Allí se informó a la familia el trabajo realizado durante una década en el marco de la causa y las distintas líneas de investigación que se siguieron, aún sin resultado.



María Cash tomó un colectivo en la terminal porteña de Retiro, con destino a San Salvador de Jujuy, y fue vista por última vez en Salta, el 8 de julio de 2011.



Ese día, fue captada -un tanto "desorientada"- por las cámaras de seguridad de la entonces empresa concesionaria de la autopista, en la plaza de peaje.

