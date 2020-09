El trabajo muestra que casi la mitad de los adultos de entre 35 y 54 años admite que, desde el inicio del aislamiento obligatorio por la pandemia, su consumo de alcohol aumentó tanto en volumen como en la frecuencia.

El análisis que fue realizado por sociólogos del Instituto Gino Germani del Conicet, se inició en mayo con 4 mil personas de distintos rangos etarios en Buenos Aires y Capital Federal.

El estudio que fue publicado por el sitio perfil.com, mostró que el 45% de la población encuestada admitió que su consumo personal aumentó desde que se inició el aislamiento preventivo y la cantidad de personas que tomaban todos los días se triplicó con respecto a antes del confinamiento.

“No tenemos certeza absoluta, pero notamos que los encuestados atribuyen el aumento a la incertidumbre, la desorganización del tiempo y falta de una rutina estable”, indicó Martín Güelman, sociólogo que participó en el estudio.

El aumento de la ingesta de bebidas alcohólicas no fue igual en todos los grupos: el 55% de los adultos entre 35 y 44 años percibieron un aumento en su bebida mientras que 49% dijo lo mismo entre aquellos de 45 a 54 años.

El consumo aumentó más en aquellas personas cuyas jornadas laborales se vieron más afectadas por la cuarentena, lo que muestra que el efecto de la pandemia sobre las rutinas ha sido un factor clave.

“El no poder seguir adelante con la rutina hace que el individuo empiece a descubrir aquellos conflictos que no estaban resueltos. Por lo tanto, quedan dos caminos: enfrentarlos y resolverlos, o refugiarse en el consumo de sustancias para seguir dejando en el freezer aquella situación no resuelta”, dijo Sandra Schmunk, psicóloga especialista en adicciones.

“El consumo regular y hasta diario resulta en un acostumbramiento del organismo que va a sufrir síndrome de abstinencia una vez que retomen actividades normales, que se vuelven cada vez más difíciles de cumplir. Es ahí cuando empiezan a aparecer los primeros rasgos del consumo problemático de sustancias”, aseguró Fabián Soto, operador socioterapéutico especializado en adicciones.

Menos consumo en los más jóvenes

El trabajo mostró una baja en el consumo de alcohol en los encuestados de entre 18 y 25 años. En ese rango etario, el 38% reportó tomar menos bebidas alcohólicas y la cantidad de personas que dijeron no tomar nada en absoluto, es cuatro veces más que la de antes de la cuarentena.

Los sociólogos que realizaron el estudio atribuyen la baja, a una falta de salidas y reuniones sociales por la pandemia.

Fuente: www.perfil.com