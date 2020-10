75octubres on Twitter

"Lo vamos a hacer a la distancia pero más unidos que nunca", dijo en Twitter el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para invitar a la convocatoria.

En el Frente de Todos remarcan que este es el acto oficial del Gobierno, de modo remoto, sin marchas presenciales que contradigan los protocolos sanitarios.

En los últimos días, distintos sectores del oficialismo señalaron que debían salir a la calle para manifestarse, para no perder la tradición y para que no sea la oposición el único sector que lo hace. Pero desde el Gobierno consideran que no es momento de hacerlo, por la pandemia, porque los amontonamientos de personas generan contagios.

La página web 75octubres.ar invita a la militancia a elegir un avatar para figurar en Plaza de Mayo y sus alrededores. Entre las opciones están los clásicos símbolos del peronismo como las iniciales "PV" de Perón Vuelve, una foto de Eva, una del general y otras de Néstor y Cristina, el escudo clásico del PJ, un bombo y varias más.

También deberán registrarse con nombre o apodo, y la provincia de cada militante del justicialismo. Está previsto que quienes accedan puedan elegir un lugar del acto para ubicarse, como el Obelisco, el Congreso o los distintos sectores de la avenida 9 de Julio , para generar más fácilmente la sensación de cercanía.

El principal orador del acto será Alberto Fernández a las 17. El mandatario estará en el Salón Felipe Vallese de la histórica sede la CGT de la calle Azopardo, aunque no descartan que la vice, Cristina Fernández de Kirchner, también tome la palabra.

El acto comenzará a las 15, dos horas después de que se habilite el ingreso virtual a la plataforma.