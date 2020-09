Casi cuatro semanas pasaron desde el asesinato de Blas Correas, el joven de 17 años que recibió un disparo por parte de la Policía de Córdoba. En diálogo con Canal 10, Gabriela Correas, tía del menor, pidió que haya algo más que Justicia: que hay un gran cambio en la seguridad.

"Esto tiene que provocar realmente un cambio. La gente está pidiendo seguridad desde otro lugar. Están fallando los sistemas de seguridad y protección", precisó la mujer. Este martes, se confirmaron nuevas detenciones dentro de la causa.

Gabriela resaltó lo que fue la marcha para pedir justicia que realizaron semanas atrás y el hecho de que había mucha gente que no conocía a Blas. "Hay mucho temor en los papás: me llaman y me dicen 'me da miedo que mi hijo salga a la calle'", contó.

La tía de Blas aseguró que los policías son víctimas de un sistema, que reciben educación y formación. "Es ahí donde tenemos que apuntar. Ver qué tipo de formación se les está dando a los jóvenes que entran a la escuela de Policía", indicó.