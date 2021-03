¿Cómo abordar un fenómeno tan complejo como la violencia hacia las mujeres en una sociedad que se dice evolucionada? Cuántas preguntas por formular en busca de respuestas que tiendan a revertir la situación.

La fiscal especializada en violencia familiar, Bettina Croppi, estuvo en Ciudad U intentando explicar un fenómeno que, lejos de mitigarse, pareciera cobrar más fuerza. En este sentido, la funcionaria emitió duros juicios acerca del papel que juegan los hombres en general en la construcción del violento y/o femicida.

"Sabemos que por cada femicidio hay miles de mujeres dentro de un círculo de violencia y además, que todas, todas las mujeres sufrimos de discriminación", dijo.

En este contexto, Croppi afirmó: "Los varones no están reconociendo el fenómeno. Cuando yo hablo con varones, sobre todo con varones de determinada edad, ninguno conoce un violento, ninguno tiene dentro de su círculo de amigos una persona que ejerce violencia sobre las mujeres, y esto tiene que ver directamente con que los varones no están reconociendo el fenómeno, no lo están viendo. Porque si no, ¿de donde salen los femicidas?"

¿Qué se puede hacer?

A la hora de buscar soluciones a corto o largo plazo, la fiscal explica que no hay respuestas unívocas, o sea, no hay una sola cosa que cambie sustancialmente las estadísticas y los números.

"Creo que esto va a llevar mucho tiempo todavía y me parece que es fundamental marcar dos ejes importantísimos: que eduquemos en la igualdad y en la no discriminación hacia las mujeres y hacia todas las diversidades. Nuestra sociedad tiene que aprender a respetar las diferencias. Yo apuesto mucho a la gente que viene atrás nuestro, a los chicos, a los jóvenes, creo que tienen una forma de encarar las relaciones interpersonales mucho mejor que la nuestra, mucho más igualitaria", recalcó.

Y añadió: "Por otro lado, los varones se tienen que posicionar desde otro lugar y entender a qué nos referimos las mujeres cuando reclamamos igualdad, cuando pedimos no discriminación. Nos referimos no solamente al derecho de caminar con tranquilidad en la calle y no ser agredidas, a no ser agredidas por la pareja; si no a la diaria, a lo que sucede todos los días en nuestros hogares. Los varones se permiten, hasta el día de hoy sucede, disponer del tiempo de las mujeres de una forma completamente arbitraria. Disponen de nuestro tiempo por considerar que hay determinado rol que lo va a cumplir la mujer, la casa, los hijos, las tareas, el pediatra, las compras, la cocina, el manejo de la casa, incluso cuando la mujer trabaja. Le sumo a esto, el cuidado de los enfermos, el cuidado de los ancianos, en un 90 por ciento esto recae sobre las mujeres. Esto es lo que tienen que revisar los varones, se tienen que sentar a revisar por qué, desde qué lugar un varón puede exigirle a una mujer un determinado rol que tiene que ver con su propia vida, con su propio cuidado, con su casa, con su comida, con su ropa."

El empoderamiento femenino como "disparador"

La fiscal señaló que una de las causas de la aceleración o crecimiento del fenómeno de violencia machista tiene que ver con el cambio que ocurre en la mujer sobre su rol.

"Los varones tienen que salir de ese lugar, se tienen que revisar porque lamentablemente creo que una de las razones, una de las tantas razones por las que tenemos un crecimiento de violencia contra la mujer en estos momentos, es que la mujer rápidamente ha asumido otros roles y reclama por esos roles y esos derechos. La mujer se ha posicionado y se ha empoderado muy rápidamente y a los varones les está costando mucho. Y esta diferencia en la evolución respecto del trato entre las personas es una causa fundamental que motiva y resulta un disparador de la violencia machista", explicó.

La pandemia, otro golpe

Según indicó la fiscal Croppi, en 2020 los casos de violencia de género aumentaron y la pandemia ha sido fundamental en esto.

"En la fiscalía que tengo a cargo se duplicaron, la pandemia ha resultado letal para las mujeres y en tres meses llevamos la mitad de los femicidios del año pasado. Es muy preocupante el aumento de la violencia y el aumento de la violencia letal", reconoció.

Con respecto del trabajo que se realiza en la Justicia, la fiscal señaló: "Córdoba cuenta con recursos que pocas provincias tienen, contamos con un polo y con fiscalías especializadas y juzgados de violencia, pero claramente los casos nos está desbordando, por la magnitud del fenómeno".

En resumen

Cuán importante es la labor que cada una de los personas realizamos en nuestro propio ámbito, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestros grupos de pares, amistades, a la hora de poner en marcha mecanismos para lograr cambios en la forma de pensar y de actuar con una perspectiva igualitaria y de respeto por los demás. Entendemos que no podemos delegar en el futuro y esperar a que la próxima generación haga los cambios, por decantación. Debemos asumir la responsabilidad en nuestro tiempo, en nuestras propias vidas, para que los números vayan disminuyendo, con la propia convicción de que estamos construyendo una sociedad mejor, para nosotros mismos, no sólo para el porvenir.