Organismos de derechos humanos de Córdoba publicaron una carta abierta en la que llamaron a los sectores comprometidos en la defensa de la vida. Además, critican el accionar de la derecha argentina durante la pandemia.

"Ponen así en riesgo no sólo el orden institucional sino la salud de toda la población", indicaron al referirse a la actitud de la oposición contra las medidas sanitarias que tomó el Gobierno Nacional.

La carta completa:

EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA DEMOCRACIA

Ante la grave situación sanitaria que atraviesa nuestro país y el planeta, queremos hacer un llamado a todos aquellos sectores comprometidos en la defensa de la vida y el derecho a la salud.

La vida es el primer derecho humano que guía nuestra sociedad, que nos exige la defensa y el cuidado de los sectores más vulnerados. Por eso, siempre hemos apostado a la construcción de un Estado profundamente democrático, que tenga a los DDHH como uno de sus pilares.

Sin embargo, nos encontramos con que la misma derecha que devastó el sistema educativo, sanitario y productivo, se encuentra hoy entregada a una embestida siniestra contra las medidas sanitarias tomadas por el Presidente. Ponen así en riesgo no sólo el orden institucional sino la salud de toda la población.

Estas maniobras se asientan en la oposición partidaria y en los medios de comunicación hegemónicos y en una especulación puramente electoral, se dirigen a esa porción del electorado que se opone a cualquier medida tomada por el gobierno elegido democráticamente.

Como organizaciones del campo popular alertamos a la población para no caer en engaños tendientes a debilitar la figura presidencial. También queremos hacer un llamado a las autoridades provinciales, para que no se aparten de los protocolos diseñados por científicos destacados y que se orientan a proteger y cuidar a la ciudadanía.

¡La soberanía sanitaria está en marcha!

Con el apoyo de todas y todos lo lograremos.

Firman esta carta:

• Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba

• Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba

• Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos Córdoba

• Ex Presos Políticos Por la Patria Grande

• Asociación Civil Ex-presos Políticos de Córdoba