En la onceava semana del juicio por el crimen de Nora Dalmasso, y con la ausencia de Marcelo Macarrón - el único imputado, que no está presente en la sala por razones de salud- declaró en la audiencia número 29, en calidad de testigo, Michel Rohrer. El empresario fue acusado por los hijos de la víctima y por la defensa de ser quien mató a la mujer.

"Conozco a Macarrón, fui amigo de él en una etapa de nuestra vida; ahora no, en absoluto", comenzó diciendo "el francés", y agregó: "A Nora la conozco porque fue la mujer de un amigo", dijo, y describió a la mujer diciendo que "Nora era una persona alegre, activa, que se ocupaba de sus hijos".

El polémico empresario dijo que quiere que se haga justicia "y se encuentre el autor "del homicidio de Dalmasso.

"A mi lo que me asombra es que la defensa base todo en una sarta de mentiras; no creo que sea viable defender a alguien mintiendo (...) un castillo de naipes que no se sostiene día a día", agregó.

En esa línea, siguió cuestionando al abogado de Macarrón y dijo que después de que la familia contrató al abogado Marcelo Brito, "el doctor Brito en la calle comenzó un ataque sobre mi persona", señaló Rohrer.

"Luego me presenté para que me extrajeran sangre y allí dejo de ser amigo mío", sostuvo, agregando que "Marcelo siempre quiso figurar; siempre quiso ser el típico "figuretti", por eso decía que era amigo mío, para figurar", comentó el testigo.

En ese marco, Rohrer señaló que "Macarron dice lo que le hizo decir Brito (...) yo quedé en el bolillero y seguí vendiendo noticias", sostuvo el empresario, agregando que "cuando me hago el ADN digo, chau, salgo del juego", contó.



Cuando se le consultó sobre la afirmación de Facundo Macarrón, quien dijo que lo había visto besando a su madre, el empresario agropecuario sostuvo "agradezco que me haga ese pregunta doctor. Yo creo haber leído en el Puntal que no llamaron al contador para no revictimizar a Nora. Yo creo que el señor Facundo Macarron es un tremendo mentiroso, porque no sé si lo dijo acá o afuera (...) Es una mentira eso. Saca el premio al peor hijo que pueda tener Río Cuarto", afirmó Rohrer con dureza.

En otro tramo de su declaración, el testigo contó cómo se enteró del asesinato de Nora: "Estábamos con Valeria, mi mujer, viendo televisión. Suena el teléfono, atiende ella. Llama Verónica Palazzo y la única noticia era que Nora se había suicidado. A mí me toma por sorpresa y tomamos la decisión de viajar el lunes para Río Cuarto", relató el empresario.

Cuando se le consultó a Rohrer cómo se dio cuenta de que podría quedar sospechado en la causa, respondió que "Lacase y Macarron eran uno solo, desde Punta del Este (se refiere al torneo de Golf en el que participó el viudo y llevó al abogado) para adelante". "Yo serví para vender muchas paginas (...) Alimentaron el morbo y la imaginación conmigo. Me alejé de Lacase cuando me sindican como autor del hecho", declaró el empresario.

Además, sostuvo que posteriormente, el ex vocero de Macarrón "vino después a pedirme plata para limpiar mi imagen", algo que ya habían mencionado un empleado de Rohrer y su esposa.

Tras un cuarto intermedio, en la segunda parte de su declaración el empresario dijo que "un mes antes (del homicidio) Nora maltrata a Marcelo en una reunión de Rotary, por lo que me contaron", a quien describió como una persona avara. "Nunca le conoci la billetera (a Macarrón)", sostuvo el testigo.

Además, dijo que el viudo "tenia plata en un pool de siembra que se llamaba San Bartolomé, con el cual no tengo nada que ver", dijo Rohrer y aclaró que él no tenia un pool de siembra, "administraba capitales que sembraban", explicó.

Cuando se le preguntó si Macarrón pudo haber mandado a matar a su esposa, "el francés" respondió "yo creo que esto es como matemática, vamos eliminando incógnita, es la justicia de la provincia que trabajo 15 años para investigar este caso, yo no lo digo", sostuvo.

"Tampoco podes pensar que un matrimonio anda fenómeno, que era la familia Ingalls

yo creo que es matrimonio en crisis", indicó.

Por último, cuando le consultaron si en su opinión Macarrón era culpable o inocente, el polémico empresario señaló "lo vamos a saber en breve"

Rohrer compareció ante el tribunal de Río Cuarto en una jornada caracterizada por la ausencia del acusado, debido a que el viudo adujo problemas cardíacos que motivaron su internación en el Instituto Médico de Río Cuarto, desde donde ratificaron la presencia del imputado como paciente del centro médico.

Durante esta jornada también debía declarar Valeria Califon, esposa de "el francés", pero se excusó de hacerlo por estar de viaje en el exterior.