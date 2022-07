Por el asesinato de Jonatan Romo en La Falda cuatro suboficiales están acusados por el presunto homicidio mientras que un subcomisario y un suboficial quedaron apuntados por actuar como encubridores.

Dos días después de la muerte de Romo el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, ordenó el pase a retiro del director general de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial, Julio Faría, y del director de Entrenamiento Policial Permanente Marcos Manrique. Además apartó a Diego Bracamonte de la jefatura de la Departamental Punilla Norte.

Faría, se desempeñaba como director de Recursos Humanos de la fuerza policial en la ciudad de La Falda desde el 2020. Rompió el silencio y criticó duramente a la fuerza policial.

El comisario expresó: "Las predicciones que tengo sobre las estadísticas de destreza policial, inclusive en el área cognitiva, es que estamos en problemas".

En Telenoche aseguró que a los agentes se les toma exámenes de tiro "cada tres o cuatro años". "La periodicidad de la práctica no existe", argumentó.

"Lo que sucedió en La Falda es un conjunto de cosas que venía preanunciando que podía pasar en cualquier punto de la provincia… esto puede seguir pasando" a futuro, sostuvo sobre la muerte de Romo.

Entre las fallas que señaló dijo que de los 22 mil empleados que tiene la Policía de Córdoba 16 mil están en tareas operativas, pero no todos se encuentran en las calles de la provincia. El exfuncionario aseguró que su reclamo "siempre fue reforzar" las direcciones de Entrenamiento y de Defensa Personal.

Según relató Faría, "la Policía no tiene polígono de tiro propio". "Ediliciamente tiene dos, pero están inhabilitados: uno en el subsuelo de la Jefatura y otro en la Escuela de Cadetes", detalló.

Por otro lado, contó que la Fuerza "generó un alquiler" a través del Tiro Federal Córdoba, pero que las condiciones no son las adecuadas: "No se pueden desarrollar otras actividades que no sean de tiro deportivo". Cuestionó también que el "polígono virtual con que cuenta la Policía no suple la vida real”.

Por su parte, el subcomisario de la Policía, Adrián Lecler, en diálogo con Pensavalle Informa por radio Universidad se abstuvo de responderle en forma directa a Faría y habló sobre el trabajo que realizan desde la fuerza "para mejorar".

