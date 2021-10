Este sábado comenzó en Córdoba la aplicación de la tercera dosis a personas con problemas de inmunidad mayores de 3 años que hayan recibido el esquema completo de cualquiera de las vacunas habilitadas. También se inocula a los mayores de 50 años que hayan sido vacunados con las dos dosis de Sinopharm.

La dosis adicional tiene como objetivo ampliar la protección y responde a las indicaciones establecidas por el Ministerio de Salud de Nación, a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de organismos internacionales.

Qué se debe hacer para acceder a la tercera dosis:

Es importante aclarar que no es necesaria una nueva inscripción. Con los datos ya aportados en la inscripción para la primera dosis, el ministerio de salud empezó a notificar a estos grupos día, hora y lugar de vacunación.

Las autoridades sanitarias también remarcaron que no deben asistir a los vacunatorios sin turno, ya que quienes no lo acrediten no serán vacunados. Además, las personas con problemas de inmunidad deberán presentar la prescripción médica al momento de la inoculación.

Otro dato relevante, es que para recibir esta dosis adicional, se deberá esperar un intervalo mínimo de cuatro semanas – 28 días– desde la colocación de la segunda dosis.

Qué vacuna recibirá cada grupo

Se informó que las personas mayores de 50 años con esquema completo de Sinopharm complementarán su dosis adicional con AstraZeneca.

En tanto, las personas inmunocomprometidas de 3 a 11 años recibirá dosis adicional de Sinopharm; a las de 12 a 17 años se les aplicará Pfizer o esquema homólogo; los mayores de 18 a 39 años completarán el esquema con AstraZeneca o Sputnik y los mayores de 40 recibirán dosis de AstraZeneca.

La marcha de la vacunación de menores en Córdoba

Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, indicó en declaraciones a Cadena 3 que la vacunación a menores "va avanzando muy bien".

"Más de 400 mil chicos de entre 3 a 17 años se han vacunado", dijo y agregó que esto se traduce a más del 30% del rango de 3 a 11 y más del 67% del grupo de 12 a 17.

La funcionaria de salud recordó que los mayores de 18 años no necesitan turno para ser inoculados, sino que pueden asistir de manera espontánea.

Por otra parte, indicó que no notan una aceleración marcada de los casos, pero sí hubo un leve incremento. "La circulación comunitaria de la variante Delta pasó de 6% a 10%", dijo, pero remarcó que la cepa Manaos sigue siendo predominante. "Es muy cambiante, por eso lo controlamos continuamente", expresó.

Por último, al ser consultada sobre posibilidad de admitir un 100% de aforo en eventos al aire libre, dijo que lo están evaluando. "Estamos en un momento diferente de la pandemia, pero aún no terminó", aseveró Barbás.