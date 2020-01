Entre los vecinos hay coincidencia de que la orden de allanamiento mostrada por agentes de la Policía de Córdoba a la familia Charras tenía otra dirección. Y que ante la negativa, comenzó una represión que terminó con cinco personas detenidas (luego liberadas), incluido el abogado Sergio Job, que trabaja con varias organizaciones sociales en la provincia.

El propio Job, que se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, adujo que las aprehensiones fueron ilegales. Las fuerzas de seguridad se llevaron cinco personas demoradas, y hubo varios heridos. La utilización de balas de plomo fue otra de las graves denuncias de los vecinos.

Desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC expresamos nuestro enérgico repudio a la detención del docente Dr.... Publicado por Facultad de Ciencias Sociales UNC en Martes, 21 de enero de 2020

Su hermana, María del Mar, siguió de cerca el caso vía redes sociales y “a kilómetros de distancia”. Con angustia, suspiró al saber que estaba bien.

En el medio, compartió un texto hablando del comedor y la copa de leche ‘Sonrisa de ángel’, donde “todos los días se les da de comer a más de 100 niñes y ancianos que asisten”.

Además, escribió: “Ahí me encuentro mensualmente con esos vecinas y vecinos baleados, con esos que están valientemente denunciando ante las cámaras la salvajada de esta mañana (por el martes). En ese salón donde voy con mi hija de 3 años y que mientras juega con otres niñes, nosotrxs pensamos cómo hacer de este mundo un poco más justo. En ese saloncito levantado a pulmón por esa familia que hoy balearon hay copa de leche, comedor, apoyo escolar y talleres culturales. La idea era romper todo. Esto no puede seguir ocurriendo. Cero garantías constitucionales. La Policía llega, dispara, golpea, destruye. No hay justicia. No dejan actuar a los abogados. No hay asistencia médica. Que sí haya un repudio generalizado desde todos lados. Basta de represión policial. Que haya responsables por este aberrante hecho”.

Miguel Charras, dirigente social y propietario del comedor, dejó su impresión en radio Universidad.