Femicidio de Andrea Castana: se cumplen siete años y continúa impune

El 11 de marzo de 2015, Andrea Castana de 36 años dejó a sus dos hijos en el colegio y emprendió una caminata por el Cerro de la Cruz en Villa Carlos Paz de la que nunca regresó. Luego de que su familia alertara por su desaparición y tras dos días de intensa búsqueda, los investigadores hallaron su cuerpo sin vida en ese lugar y la investigación determinó luego que había sido violada y estrangulada.

Luego de siete años de ocurrido el hecho, el crimen aún está impune y la investigación no ha logrado avances visibles hasta el momento. La principal hipótesis sobre la que trabaja la justicia es que se habría tratado de un violador serial, que había cometido otro ataque sexual en el mismo lugar en el año 2004, ya que el ADN encontrado en el cuerpo de Andrea coincide con el de la víctima de aquella violación.

Ante la falta de avances en la causa que está a cargo del fiscal de Segundo Turno de Carlos Paz, RIcardo Mazzuchi y al cumplirse el séptimo aniversario del asesinato, familiares y amigas de Castana se concentrarán a las 14.30 en la plaza del Rally, ubicada en Bernardo D´Elia y Bialet Massé, en la Costanera Oeste del centro de Villa Carlos Paz, bajo el lema «7 años sin identificación ni condena al violador y asesino de Andrea Castana».

Si bien hay cuatro imputados en la causa, de lo que surge de la investigación hasta ahora no hay indicios firmes que los involucren en el hecho, ya que sus ADN no coinciden con el del atacante encontrado en el cuerpo de la víctima. Los cuatro involucrados en la causa son su ex marido Juan Manuel Lazzaroni; su empleado Diego Luján; el periodista Fernando Villa y Omar González quien tiene antecedentes penales por robos.

Luis Castana, padre de Andrea criticó lo actuado por la fiscalía, y dijo que "no entiende lo que siente un familiar de una persona muerta de la manera en que murió Andrea, no les importa, están cómodos, no hay apoyo" para la investigación, ya que "hay una sola persona trabajando, un sargento de la policía que está en la calle".

Afirmó que este "es un día especial, son siete años de dolor" e insiste en la teoría de un crimen por encargo. "Es sabido que fue un crimen por encargo, no un violador serial" aseguró, aunque dijo que "hay muchas cosas de las que aún no se puede hablar" para no entorpecer la investigación. Mientras tanto, la fiscalía aguarda el resultado de pericias encargadas a la Gendarmería Nacional para sumar elementos a la investigación.

En abril del año pasado y por orden de la justicia, efectivos de la policía judicial y de la departamental Punilla realizaron una inspección en el Cerro de la Cruz, en búsqueda de datos que podrían resultar muy significativos para el esclarecimiento del crimen, de acuerdo a lo que había trascendido.

En esa oportunidad, Carlos Nayi, abogado de la familia Castana había afirmado que la idea del procedimiento era corroborar una hipótesis. La captación de voces e imágenes que terminan fortaleciendo lo que esta querella entiende, que es un crimen por encargo", aunque casi un año después de ese hecho, la causa no mostró avances significativos.