Siguiendo con la última palabra de los 13 policías imputados por el crimen de Valentino Blas Correas (17) la ex agente Wanda Esquivel dijo ante el tribunal que lamentaba la muerte del adolescente, y que si pudiera cambiar algo, lo haría.

Al respecto, pidió perdón a la familia del chico y a sus amigos, aunque sostuvo “que esto no va a cambiar en nada: mi pena y mi condena van a estar, pero pido perdón de corazón por mi accionar y por mi falta de accionar esa noche. Cambiaría cualquier cosa por haber podido ayudar a su hijo”, señaló, mirando a la mamá de Blas.

En esa línea, le dijo a Soledad Laciar que admiraba lo que ella había hecho por su hijo “lo que hizo su familia y lo que siguen haciendo, y se lo digo mirándola a los ojos y me cuesta. Me cuesta mantenerle la mirada, me da vergüenza mi accionar”.

Además, Esquivel sostuvo que también le dio vergüenza ver a su familia implicada en esa situación. “Tener que explicarle a mi hija de 7 años lo que estoy pasando, por qué no puedo salir, o qué pasó”.

En otro tramo, la ex agente sostuvo “Yo señora Soledad, si realmente supiera algo más, lo hubiera dicho en el momento”, dijo la imputada.

Esquivel agregó que “ni yo ni mis compañeros salimos a matar a nadie”

Cabe recordar que la mujer está imputada por haber “plantado” el arma en cercanías de la balacera que efectuaron los policías para hacer creer que Blas y sus amigos iban armados.

Además, se conoció un chat en el que la ex agente le envió un audio a su novio a sólo 20 minutos de ocurrido el episodio que terminaría con la vida del adolescente, en el que decía “no sabés lo que te acabás de perder, amor”.

