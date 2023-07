Nahir Galarza se convirtió en la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua por la justicia argentina, por matar a su novio Fernando Pastorizzo. El hecho ocurrió en 2017 y ahora se conoció un adelanto de las primeras imágenes de la película que relatará su historia.



La actriz que interpreta a Galarza es Valentina Zenere, una de las jóvenes artistas de la serie española “Elite”, que se puede ver en Netflix.



El film sobre la vida de Nahir se podrá ver en el cine y luego en la plataforma Amazon Prime Video.

"No quieren saber qué pasó esa noche... ¿o sí?", se pregunta mirando a cámara el personaje en el breve adelanto en video que trascendió en las últimas horas en las redes sociales. El video cuenta con un ineludible guiño tanto al halo de espectacularización y de interés público que tiene el caso como al género de thriller dramático que adoptará el filme dirigido por Hernán Guerschuny.



La actriz Valentina Zenere, dará vida en la pantalla a la joven que se transformó en noticia en Argentina a raíz del asesinato de su novio, Pastorizzo, por el que cumple su pena en la Unidad Penal 6 de Concepción Arenal, en la capital de Entre Ríos, mientras aguarda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la condena tras un recurso de queja en el que solicitó revisar el fallo con perspectiva de género y que sea anulado.



El crimen trascendió cuando fue hallado el cuerpo del joven en una calle de la ciudad de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo, y si bien Nahir había dicho inicialmente que había visto a la víctima la noche anterior, la sumatoria de indicios en su contra devino en su detención.



Luego, en una segunda declaración reconoció que había matado a su novio con el arma de su papá policía, Marcelo Galarza, aunque de manera "accidental"; y más tarde denunció a su propio padre como autor del homicidio, así como el abuso que sufrió por parte de un familiar cuando era menor de edad y la violencia de género a la que era sometida su madre, Yamina Kroh.



Con giros y novedades desde la apertura de la causa y acompañado por una curiosidad del público por momentos morbosa y que ocupó aire y páginas en los medios de comunicación a lo largo del tiempo, el particular hecho fue tomado por Lucas Jinkis para trasladarlo al formato audiovisual, con guion de Sofía Wilhelmi ("Días de gallos") y producción de Zeppelin Studio ("Bilardo, el doctor del fútbol").



Junto a Valentina Zenere, el elenco de "Nahir", que aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada, se completa con la participación de Mónica Antonópulos, César Bordón, Nacho Gadano y Simón Hempe, entre más.

