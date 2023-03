Finalmente, llegó el día tan esperado: este 31 de marzo se conocerá la sentencia que tendrán los 13 policías acusados de matar y encubrir el alevoso crimen de Valentino Blas Correas (17), ocurrido el 6 de agosto de 2020 cuando los agentes Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (33) dispararon a mansalva sobre el Fiat Argo en el que iban en joven muerto y sus amigos.

Para los autores de los disparos, el fiscal Fernando López Villagra pidió reclusión perpetua, y en su alegato consideró que “fue una masacre”, mientras que para los once acusados del encubrimiento, su colega Marcelo Hidalgo, solicitó penas de entre 5 y 6 años de prisión “por participar de un plan torpe y macabro” para ocultar el homicidio.

Cabe recordar que luego de la balacera injustificada y fatal, se montó un andamiaje de encubrimiento que comenzó con “plantar” un arma en la escena para ensuciar a los adolescentes, y siguió con la protección de comisarios y subcomisarios de la policía de Córdoba.

A lo largo del juicio, que se inició hace seis meses, desfilaron decenas de testigos y se decidió no convocar a prestar declaración a otros para acortar los plazos del dictado de sentencia.

Las conmovedoras palabras de la mamá de Blas

Antes de que se iniciara esta última audiencia, Soledad Laciar -que se puso al hombro la lucha por justicia para su hijo- dijo en una emotiva entrevista que va a morir luchando, como las Abuelas de Plaza de Mayo, porque el 24 de marzo cuando marchó por la Memoria, Verdad y Justicia, sintió que ése era su lugar.

“El 24 me di cuenta en el lugar que estoy”, señaló Soledad, y agregó: “en los alrededores donde hay mujeres que hace más de 40 años que luchan y digo así voy a morir yo, pero con el orgullo de que yo sé que mi hijo va a estar orgulloso de que su familia esté siempre de pie, luchando para que algo en esta bendita provincia cambie”, dijo entre lágrimas y absolutamente conmovida.

La última palabra de los imputados

Por su parte, los policías acusados de haber disparado contra el auto, y los encubridores, pasaron al estrado a brindar sus últimas palabras.

El primero fue Javier Alarcón, imputado por ser coautor del crimen junto a Lucas Gómez. Dijo que no es un asesino, y que aquel trágico 6 de agosto no salió a matar: "No soy un asesino. No maté a nadie. No soy un delincuente."

Luego, Gómez pidió perdón a la familia de Blas y señaló: "No tuve intención de matar a nadie".

Wanda Esquivel también pidió perdón y sostuvo, mirando a Soledad Laciar a los ojos, que "si yo pudiera cambiar algo lo haría. Hay que hacer un cambio radical en la institución. Ojala ningún chico pase por esto", dijo quien está imputada de “plantar” el arma.

Yamila Martinez, la cuarta policía que estaba presente la madrugada del ataque a balazos, indicó: "Jamás mentí. Perdí todo por los errores que cometí, todo por mi poca experiencia".

El resto de los acusados, -entre ellos quien era comisario Jorge Ariel Galleguillo- imputados como “autores del delito de encubrimiento por favorecimiento personal” agravado por tratarse de policías y por la gravedad del hecho, se declararon inocentes de los cargos que se les endilga y dijeron que jamás mintieron.

Fin del debate y el comienzo de las deliberaciones

Alrededor de las once concluyó el debate y los jurados populares, junto a los jueces Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Eugenio Pérez Moreno, que integran la Cámara 8° del Crimen, comenzaron a deliberar. Esto puede llevar un tiempo no precisado, luego de lo cual se conocerá finalmente la sentencia para los trece imputados.

Se espera que haya condenas para todos los acusados, en un juicio histórico en Córdoba, que desnudó la violencia institucional y los delitos que se cometen con cierta habitualidad en la policía provincial, en algunos casos, con la anuencia del poder político que encabeza el gobernador Juan Schiaretti.